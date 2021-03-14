那指連四周跑輸道瓊 2016年來首見

隨著美債殖利率上升，投資人脫手科技股轉向能源、金融等價值股，以科技股為主的那斯達克指數，已連四周跑輸道瓊工業指數，為 2016 年來首見。

道瓊工業指數 12 日收漲 293.05 點或 0.90%，收在歷史新高 32,778.64 點，周漲幅達 4.1%；那斯達克指數則在連三周下挫後，12 日繼續走跌 78.810 點或 0.9%，雖周線上漲 3.09%，仍不如道瓊。

道瓊指數已連四周跑贏那斯達克指數，這是道瓊自 2016 年 4~5 月以來最長一次連勝紀錄，凸顯在投資人脫手科技股下，那指近十年領先紀錄已被打破。

CNBC 報導指出，不少專家對此訊號感到欣喜，因為他們多年來一直預測科技股將會冷卻，卻不斷被行情打臉。主因在於蘋果、亞馬遜等科技龍頭主導地位不斷增強、市場對特斯拉的狂熱，以及大量資金投入雲端運算領域。

Cresset Capital 投資長 Jack Ablin 認為，情勢已逐漸扭轉，去年第四季開始，他就將資產從科技股轉向原物料、金融、能源等領域。他押注拜登政府的大規模刺激方案，將推升債券利率及通膨。

10 年期美債殖利率在 12 日竄升至 1.642%，創一年多新高。利率上揚使投資人撤離股市、將資金轉往固定收益商品，通膨預期升高，已削弱了成長股的未來收益預期，讓科技股失去吸引力。

即使拜登力推綠色能源，但在重啟觀光旅行、返回辦公室的前景之下，傳統石油及天然氣反而先受惠。標普 500 指數中，能源股今年表現最好，年初以來漲 40％。過去一周表現最亮眼的則是非必需消費類股、房地產股和公用事業股。