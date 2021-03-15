AMOLED降價導入中階手機 今年滲透率可望提升至近4成

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (15) 日指出，各大品牌手機廠今年將擴大導入 OLED，加上價格調降，預期採用 AMOLED 的機種將較原預期增加，今年滲透率上看 39%，雖然短期零組件供應仍吃緊，但今年手機市場可望延續去年下半年拉貨動能。

集邦表示，手機市場去年面臨疫情衝擊，出貨大幅下滑，因此，市場普遍預期今年手機需求將大幅回升，加上半導體零組件供應仍吃緊，導致下游客戶積極拉高存貨部位，降低未來缺貨風險，有助今年手機維持高檔。

從個別顯示技術觀察，集邦指出，硬式 (Rigid) AMOLED 面板從去年下半年開始降價，預期今年下游客戶將擴大採用，並搶食 LTPS LCD 機種中階、中高階手機地位，而軟性 (Flexible) AMOLED 則可望坐穩高階、旗艦手機市場。

集邦預期，今年採用 AMOLED 的手機機種比重將上揚至 39%，中低階機種市場需求同樣維持熱絡，a-Si LCD 機種比重達約 28%，LTPS LCD 機種則受 AMOLED 壓縮，預計比重將減少至 33%。

展望今年，集邦指出，受疫情影響，去年中低階機種、HD 機種需求暢旺，除了 a-Si LCD 產能供給吃緊外，相關應用的驅動面板 IC (DDI、TDDI IC) 也出現供貨不足狀況，今年狀況恐將延續。

另一方面，隨著 OLED 機種滲透率逐步擴增，對應的 OLED 金屬遮罩業務需求逐步增溫，台廠中包含旭輝應材 (6698-TW)、達運精密 (6120-TW) 皆有布局，且客戶涵蓋中國面板廠，今年營運可望進一步受惠。