中光電每股擬配4元現金股利 殖利率約8.14%

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (15) 日公告去年盈餘分配，每股擬配發 3 元現金股利，同時將以資本公積發放每股 1 元現金股利，合計發放 4 元現金股利，配發總金額約 15.64 億元，若以今收盤價 49.1 元計算，現金殖利率 8.14%。

營運方面，中光電表示，在宅經濟帶動下，電視、筆電需求維持高檔，預期 3 月影像產品出貨量將月增 5 成以上，節能產品也可望在電視、顯示器、筆電機種帶動下，出貨量月增 1 成以上，整體首季則受零組件缺料、航班不穩影響，估影像產品出貨量將季減 1 成，節能產品則可持平上季。

展望今年，中光電指出，依現有客戶訂單能見度估算，全年節能、影像兩大產品線出貨量都將年增 1-2 成，其中，今年也將擴大接單電視產品代工，主因是客戶去年售出自有生產工廠，整體電視出貨年增可望上看 5 成。

中光電今年資本支出則達約 12.65 億元、年增約 1 成，將用於擴大越南、中國吳江產能，第 2 季新產能可望逐步開出，力拚今年兩地產能均較現在提升 1 倍，鎖定電視、筆電產品。

中光電 2 月受農曆春節工作天數減少影響，單月營收達 32.93 億元，月減 12.91%、年增 56.05%，累計中光電今年前 2 個月營收達 61.6 億元、年增 19.27%。