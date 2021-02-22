〈中光電法說〉中國吳江、越南兩地同步擴產 今年資本支出估增1成

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (22) 日召開法說，節能產品事業群總經理林惠姿表示，今年電視需求強勁，全年出貨上看 5 成，因應客戶強勁需求，將擴大越南、中國吳江產能，力拚兩地產能均較現在提升 1 倍，中光電也預估今年資本支出將較去年 11.5 億元年增 1 成，達約 12.65 億元。

林惠姿表示，受疫情影響，原訂去年第 4 季投產的越南廠延至今年 1 月才開始放量，2 月起產能將逐步開出，因應客戶強勁需求，預期越南廠產能利用率將維持滿載，也啟動新一波擴產計畫，導入設備、建置無塵室。

除越南廠外，林惠姿指出，中國吳江廠也將同步擴充產能，力拚今年中國吳江、越南兩地產能均成長 1 倍，以支應客戶電視、筆電需求，估新產能今年 4 月底可望逐步到位，而今年電視出貨年增上看 5 成，主因是客戶去年售出自有生產工廠，擴大委外需求。

另一方面，林惠姿表示，今年在筆電產品上也將擴大承接 OLED 筆電、手寫筆代工，預計 6 月可望開始正式出貨，若以整體市場預估，今年 OLED 筆電出貨量可望達 500-600 萬台。

至於 MiniLED 應用，林姿惠分析，以過去兩年來看 MiniLED 仍未有爆發性需求，加上設計、成本、良率等多方考量下，產品量產數量仍不具規模，不過中光電過去幾年已持續布局相關應用，未來有機會代工客戶 MiniLED 產品，但目前相關營收貢獻僅達 2-3%。

中光電去年配息將仍以現金股利為主，配息率則將維持往年 75% 水準。