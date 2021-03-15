〈聯合再生展望〉台灣、泰國兩地同步擴產 Q3挑戰轉盈

聯合再生 (3576-TW) 董事長洪傳獻今 (15) 日指出，今年全球太陽能市況佳，將在台灣、泰國兩地同步擴產，其中，台灣自有模組產能將從 600MW，提升至 1GW，泰國電池產能也將增加 900MW，達 1.5GW，看好擴產後就可滿載，法人估，聯合再生第三季可望轉盈。

洪傳獻表示，今年依照政府規劃，太陽能裝置量將達 3GW，較去年 1.5-1.6GW 的需求倍增，依據目前掌握訂單來看，光第一季就接獲模組訂單 500MW，現有模組產能僅有 600MW，為滿足客戶訂單、配合政府計畫，將啟動擴產。

聯合再生預計，台灣模組產能今年將達 1GW，年增幅達 67%，尺寸以 G1 為主，預計今年第四季開出，加上外包模組產能將超過 1GW，可望滿足市場需求，第一季稼動率已達滿載，產能配置分別為新竹廠 250MW、台南 400MW、苗栗 350MW。

海外部分則以電池為主，主要外銷至非台灣的歐、美地區，目前已完成 M6 尺寸 600MW 的建置，正進行擴充 M10 的 900MW，海外電池總產能將達 1.5GW，年增幅達 150%。

依季節性來看，洪傳獻認為，今年上半年出貨仍以小型案場為主，下半年隨著大型案場如雨後春筍般開出，電池、模組出貨量將顯著拉升，有助稼動率提高、折舊攤提費用下降，財務結構也可望進一步改善。

價格方面，洪傳獻坦言，去年第四季由於終端市況疲軟，整體市場供過於求，成本上漲情況僅能自行吸收，但隨著今年第一季終端市況陸續轉佳，也已向客戶忠實反映成本，客戶也多能理解、接受。