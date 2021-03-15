驅動晶片獲利爆棚 天鈺2月獲利年增12倍 每股賺1.23元

天鈺 (4961-TW) 今 (15) 日公布 2 月自結，稅後純益 2.2 億元，月減 9.1%，年增 1246%，每股稅後純益 1.23 元，累計前 2 月稅後純益 4.62 億元，每股稅後純益 2.53 元；受惠驅動晶片漲價紅利，天鈺連兩個月獲利年增 12 倍以上，累計前 2 月就賺贏去年上半年 0.65 元。

去年底開始，隨著面板景氣谷底翻揚，加上宅經濟、遠距教學商機助推缺貨熱潮，面板業迎來史上最長的漲價週期，連帶拉抬驅動晶片需求激增，加上 8 吋晶圓產能吃緊，驅動晶片價格不斷上漲，相關業者獲利大爆發。

近期更傳出，隨著 8 吋晶圓代工市況火熱，台積電 (2330-TW) 也一改維持既有價格態度，轉向調漲代工報價，讓驅動晶片價格更具想像空間，尤其大尺寸驅動晶片向來在 8 吋晶圓投片，在面板大廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 證實今年缺貨一整年的前提下，驅動晶片可望再啟動新一輪漲價。

市場因看好驅動晶片業者的獲利成長空間，台廠聯詠 (3034-TW)、敦泰 (3545-TW)、天鈺、矽創 (8016-TW)、瑞鼎 (3592-TE) 股價持續強勢；天鈺更從去年 12 月底開始飆漲，從 43.1 元一路漲至今日 233.5 元，近四個月間漲幅達 341%。