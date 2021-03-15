土洋對作盤勢膠著 漲多傳產股遭外資獲利了結

台股加權指數今 (15) 日終場收在 16249.33 點，微跌 5.85 點，盤面上以個股表現為主，其中，外資和自營商再度轉為小幅賣超，三大法人合計賣超 27.7 億元，而外資除了對部分大型權值股賣超，也調節漲多傳產股。

三大法人今日僅投信維持買超共 4.39 億元，呈現連 11 買，不過，外資轉賣 29.7 億元，自營商也賣超 2.3 億元，均終結連 2 買。

觀察外資賣超前 10 大標的以群創最多達 6 萬張，其次分別為聯電 2.25 萬張，中鴻 1 萬餘張，期富邦 VIX 和日月光投控均超過 9000 張，台玻逾 8000 張，陽明 7300 餘張，英業達、友達和台泥均超過 6000 張，顯然除了電子股，已漲一波的傳產股也在外資獲利了結名單之中。

而外資回補的買超前 10 大標的則有中信金超過 2.6 萬張，鴻海逾 1.8 萬張，國泰金逾 1.1 萬張，長榮和京元電子均超過 9000 張，兆豐金 7500 餘張，一銓、第一金均超過 6000 張，永豐金超過 5700 張，敦泰逾 3000 張。

投信買超前 10 大標的依序有華航和漢磊在 2000 張上下，兆豐金和敦泰逾 1600 張，陽明 1400 餘張，中興電 1300 張，天鈺、聯詠、佳邦和元晶均超過 800 張。

而投信賣超前 10 大標的則有群創近 4800 張，宏捷科近 2000 張，欣興和聯電均逾 1600 張，旺宏、富采均超過 1200 張，大成鋼和光寶科超過 1000 張，日月光投控和晶技也遭賣近千張。

國泰證期研究部認為，儘管雖科技類股跌深反彈有助台股止穩，並使市場信心恢復，但美股資金流未反轉之前，預料台股電子族群反彈空間仍受限。

永豐投顧則再次強調，美債殖利率上漲除反映債券投資人看空外，主要還是景氣看漲，隨著美國將進行紓困，並宣布要在 7 月 4 日國慶日完全解封，帶給經濟活動激勵鼓舞，股市趨勢仍走多，無須過度緊張。