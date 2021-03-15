台股量縮盤整守住16200點 三大法人賣超27.66億元

美債殖利率再度攀升，台股今 (15) 日一路在平盤附近整理，晶圓雙雄等電子股偏弱，買盤青睞金融及中小型股，驅動晶片及被動元件廠也獲買資金點火，不過，交投略顯清淡，加權指數終場小跌 5 點，收在 16249 點，三大法人賣超 27.66 億元。

台股今日成交值縮至 2642 億元。觀察籌碼面，外資終止連二買，今天小幅賣超 29.73 億元；投信持續買超 4.38 億元；自營商則賣超 2.3 億元。三大法人合計賣超 27.66 億元。

道瓊指數上周五續創收盤新高，但那指、費半均收低。台積電今天以平盤開出，賣壓隨之出籠，股價走跌一度達 609 元，終場跌 0.5%，收 611 元，台積電將於 17 日除息，每股配發 2.5 元現金股利。聯電同步走弱，終場跌近 2%，收 48.15 元。

其他權值股方面，大立光、日月光投控、台達電等電子股表現弱勢，約下跌 1-2%；聯發科奮力穩盤，一路在盤面上表現，終場站上 900 元，收 907 元，漲 0.9%；鴻海也在尾盤獲資金進駐，帶動股價翻紅收 121 元，漲 0.8%。美國公債殖利率再度回升，資金轉進金融及部分傳產股，中信金、國泰金、兆豐金及富邦金終場皆上漲逾 1%。

隨著晶圓代工龍頭台積電傳出將調漲 8 吋晶圓代工價格，驅動晶片有機會再啟動新一輪漲價，獲利想像空間大，台廠敦泰、天鈺股價直奔漲停，瑞鼎盤中更暴漲逾 15%。被動元件近來再度吹起漲價風，相關族群躍盤面人氣指標，國巨、華新科均上漲逾 1%，凱美大漲逾半根停板，天揚則亮燈漲停。

此外，台灣首批新冠疫苗即將開打，外界相當期待開放帛琉旅遊泡泡計畫，旅行社近來湧入大量詢問電話，業者也研擬相關遊程，盼搶攻首波觀光旅遊團商機。鳳凰盤中勁揚近 9%，最高來到 45.6 元，攀逾 5 年半新高，終場漲幅收斂至 5.8%，收 44.3 元；雄獅也一度大漲逾 6%，終場站上百元關卡；易飛網、五福、燦星旅等也有 3-4% 的漲幅。