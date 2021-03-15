艾美特-KY去年純益年減逾3成 EPS 1.12元 今年本業拚回溫

小家電廠艾美特 - KY(1626-TW) 去年受到疫情衝擊，稅後純益 1.56 億元，年減 37.98%，每股純益 1.12 元，法人估，艾美特海外布局有成，新品、新訂單挹注下，今年本業獲利有望回到每股純益 2 元以上。

艾美特董事會也通過去年盈餘分配案，擬配發現金股利 0.6 元、股票股利 0.4 元，合計 1 元，以今日收盤價 27.15 元估算，現金殖利率約 2.2%。

艾美特去年營收 92.07 億元，年減 9.22%；毛利率 17.01%，年減 2.48 個百分點；營利率 2.4%，年減 0.46 個百分點；稅後純益 1.56 億元，年減 37.98%，每股純益 1.12 元。

艾美特第 4 季營收 18.98 億元，季增 7.9%、年減 2.37%；毛利率 14.01%，季增 1.37 個百分點、年減 6.12 個百分點；營利率 0.58%，較上季、前年同期負轉正；稅後純益 0.02 億元，較上季、前年同期虧轉盈，每股純益 0.01 元。

艾美特過去產品多以電風扇、電暖器為主，近年開始推出居家清潔、健康類等相關小家電產品，如吸塵器、蒸氣拖把、除塵蹣儀和蒸足浴盆等，將減緩淡、旺季營收落差，小家電產品去年營收比重已從 1% 攀升至 6%，看好今年營收比重將再成長 1 成。

外銷市場方面，艾美特持續增加新市場、客戶與新通路發展，其中，近期拓展跨境電商，初期以美國、東歐與沙烏地阿拉伯電商平台為主，為營運添新動能，此外，東南亞市場布局進入收割期，有望推升營收年增 2 成。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，將於今年 8 月進入驗收階段，估可分到 1.09 萬坪樓地板，且下半年將可認列遷移補償金人民幣 1.5 億元，約可挹注每股純益 4.6 元，法人估，今年每股純益至少 6 元起跳。

艾美特董事會也決議買回庫藏股，將以每股 20-30 元價格，預計買回 1000 張，買回期間自 3 月 16 日至 5 月 15 日，買回股份總金額上限 14.72 億元。