〈全國電展望〉Digital City今年總店數上看38間 拚異業結盟吸客

全國電 (6281-TW) 旗下大型通路品牌 Digital City 已在全台開設 26 間門市，總經理林政勳今 (18) 日表示，預計今年至少再展 12 家門市，總店數將達 38 間，此外，也積極與各界品牌結盟、商品多元化，吸引不同客群。

Digital City 自 2017 年 5 月於高雄開設首家門市後，截至今年 1 月底全台共有 26 間門市，林政勳指出，Digital City 門市設定為大坪數，需花較長時間選店面位置及布局，目前全台都有尋找新店位置。

林政勳說，Digital City 去年設立 12 家門市，今年至少再展 12 家新門市，全台總店數將上看 38 間。法人看好，Digital City 單家門市每年約可貢獻上億元營收，營運有望逐步成長。

全國店除陸續展店外，為吸引更多不同客群，近期積極跨界合作，包括基隆店攜手札幌藥妝、與遠傳 (4904-TW) 合作，以及將門市設立在百貨內等，林政勳表示，隨著電商興起，零售通路商營運面臨挑戰，藉由不同品牌結盟合作，商品多元化，開拓不同客群。