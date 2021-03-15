技嘉去年純益年增1.25倍、賺逾半股本 EPS 6.88元

板卡大廠技嘉 (2376-TW) 今 (15) 日公告去年財報，受惠宅經濟商機發酵，去年第 4 季營運維持高檔，全年稅後純益達 43.73 億元、年增 1.25 倍，賺逾半個股本，每股純益達 6.88 元。

技嘉去年第 4 季營收 234.57 億元，季增 1.97%、年增 48.73%，毛利率 17.79%，季增 0.48 個百分點、年增 2.6 個百分點，營益率 4.48%，季減 1.57 個百分點、年增 2.51 個百分點，稅後純益 11.01 億元，季減 22.68%、年增 182.54%，每股純益 1.73 元。

技嘉去年營收 846.02 億元、年增 36.9%，毛利率 17.1%、年增 1.57 個百分點，營益率 4.99%、年增 2.64 個百分點，稅後純益 43.73 億元、年增 125.6%，賺逾半個股本，每股純益 6.88 元。

展望今年，技嘉看好今年四大產品線都可保持成長，首季淡季效應減緩，營運有機會再優於去年第 4 季，目前訂單能見度看到今年上半年，下半年還在觀望，但整體而言，估今年主機板、顯示卡將有雙位數成長，伺服器也維持雙位數成長。

另一方面，技嘉今也代子公司智嘉投資取得威力暘電子股權，預計以每股 35 元、取得最大股數 11200 仟股，總投資金額 3.92 億元，約是威力暘 26.17% 股權，持股將作為長期投資。