台積電擴廠帶動混凝土需求 國產成最大受惠者

混凝土大廠國產 (2504-TW) 總經理吳志仁表示，台積電 (2330-TW) 需求強勁，24 小時趕工「出貨出到手軟」，而國產目前是台積電最大的混凝土供應商，供應佔比高達 7 成以上，成最大受惠者。

吳志仁表示，台積電無論是台南南科或是新竹寶山、苗栗竹南等地建廠積極，常常有急單需求、前天晚上通知隔天早上出貨，因此相關廠區也是 24 小時趕工配合。

吳志仁進一步指出，目前依照三個廠區還有 6-8 座晶圓待建，以每座需 30-35 萬立方米的混凝土估算，一年起碼有 200-240 萬立方米左右的需求。

據了解，目前國產是台積電廠房混凝土主力供應商，法人估，訂單占比達 7 成以上，以國產年出貨量 650 萬估算，台積電約占 1-2 成左右，且所需高端混凝土單價較高，也有利營收、獲利。

除了台積電，國產也是台達電、日月光投控、國巨等半導體、電子科技廠的混凝土供應商，受惠半導體、電子業景氣向上，將有助廠辦混凝土出貨持續成長。

此外，吳志仁認為，去年預售屋市場熱絡、銷售一空，也將逐步反映在今年出貨表現，1 月混凝土出貨量約 60 萬立方米，也將帶動營收優於去年 12 月 20 億元，更將優於去年同期。

展望第一季，吳志仁指出，目前在手訂單約 750-800 萬立方米，且每月都還接下新的訂單，加上價格穩定，預計除了 2 月過年連假影響，其餘無淡季，第一季將年增，全年則可望改寫新高。