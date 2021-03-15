馬斯克新頭銜「電音之王」特斯拉CFO成「貨幣大師」

特斯拉提交給美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，特斯拉 CEO 馬斯克除了持續擔任該職外，新頭銜添上了「電音之王」(Technoking of Tesla)。

週一美股早盤，特斯拉 (TSLA-US) 開盤走高 1.81%，暫報每股 706.93 美元。

週一 (15 日) 外媒報導，據 SEC 披露文件，自 2021 年 3 月 15 日起，CEO 馬斯克擁有新頭銜電音之王 (Technoking of Tesla)，而首席財務長 Zach Kirkhorn 被稱為「貨幣大師」(Coin of Coin)。

特斯拉釋出的聲明中沒有解釋為何兩人會如此「特別地」採用這些新頭銜。

特斯拉上月 10 日宣布，該公司已購買了價值 15 億美元的比特幣，預估這跟財務長 (CFO) Zach Kirkhorn 改新頭銜脫不了關係。同時，該聲明也宣布，特斯拉汽車業務總裁 Jerome Guillen 自上週 11 日起將負責重型貨車業務。

外界揣測，馬斯克成為電音之王也許與其女友有關，但實情仍不得而知。

馬斯克女友格萊姆斯 (Claire Boucher Grimes) 為加拿大「電音」才女。兩人在去年喜獲麟兒，馬斯克當時把兒子取名為「X Æ A-Xii」震撼全球。

全球網友當時分析，該名可能代表「X Ash Archangel Musk」或與格萊姆斯的自創曲歌詞「4ÆM」(「for Æ Musk」) 有關。