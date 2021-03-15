〈美股盤前要聞〉美股期貨上升 美國啟動日光節約時間

10 年期美債殖利率來到 1.61%。美國「日光節約時間」啟動，美國與台灣的時差縮短 1 小時，為 12 個小時，週一 (15 日) 為美股夏令時制的第一個交易日，開盤時間將從台灣時間晚間 10 時 30 分，提前至晚間 9 時 30 分。美股期貨週一 (15 日) 走升，道瓊期貨跌 0.30%，標普 500 期貨跌 0.12%，那斯達克 100 期貨漲 0.13%。

1.10 年期殖利率再度升破 1.6%

10 年期美債殖利率周五盤中最高升至 1.642%，為 2020 年 2 月以來最高，美東時間 4 點左右回落到 1.626%，單日升幅約 10 個基點。不過，殖利率在週一小幅下跌至 1.61%。

殖利率曲線趨於陡峭，2 年期與 10 年期美債殖利率差距為 2015 年 9 月來最大。曲線陡峭通常是經濟好轉的跡象。

BMO 資本市場利率策略師 Ian Lyngen 說：「美國總統拜登釋出『重返正常生活』的最新時間表，加重了債市的低氣壓。拜登提出脫離疫情的路徑，美國有望在 7 月 4 日之前回歸某種程度的正常生活。」

2. 恩智浦在內 4 家公司將納入標普 500 指數

標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 周五 (12 日) 宣布調整標普 500 指數成分股，車用晶片大廠恩智浦半導體 (NXPI-US) 在內四家企業將納入指數。

標普道瓊指數公司表示，恩智浦半導體、美國賽馬博弈業者 Penn National Gaming (PENN-US)、博弈巨頭凱薩娛樂 (CZR-US) 與發電機和照明大廠 Generac Holdings (GNRC-US) 將納入標普 500 指數。

而遭替換的股票包括印表機品牌全錄 (XRX-US)、工具機業者 Flowserve (FLS-US)、SL 格林房地產 (SLG-US) 以及 Vontier (VNT-US)，四檔股票將轉移至標普 400 中型股指數。

3. 美國首批 1,400 美元紓困金 財政部已展開發放

美國總統拜登（Biden）周五（12 日）開始發放推 1.9 兆美元紓困方案 1,400 美元的首批補助金，受補助的家庭最快在周末就能領取。經濟學者預估此筆紓困金將推動國內未來幾個月的經濟復甦。

美國國家稅務局（IRS）聲明表示，第一輪款項以電子轉帳形式發放，除部分補助人在本周末會收到匯款外，大部分人將在下周收領。未來幾周內將陸續透過電子轉帳、郵寄支票、簽帳金融卡方式發送其他批次的紓困金。但多數主要是電子轉帳為主。

根據 IRS 的說法，在 3 月 17 日正式付款前，部分紓困金會以待付款或臨時付款的形式顯示在銀行帳戶中。財政部官員表示，受款人自下周一（15 日）開始，能在 IRS 官網的「紓困金領取專區」（Get My Payment）查詢匯款狀況。

4. 花旗：全球股市向價值股輪動 還有 2 成上漲空間

花旗的策略師認為，全球從成長股向價值股的輪換策略，大約還有 20% 的上漲空間。

據《彭博》報導，Robert Buckland 等策略師在最新報告中指出，隨著投資人押注全球經濟走強，低價股的表現優於先前漲多的成長股，與此一致，美國 10 年期通膨保值債券殖利率也維持上漲趨勢。

彭博匯編的數據顯示，自 10 月底以來，MSCI 全球價值股指數已經跑贏 MSCI 全球成長股指數 14 個百分點。同期，10 年期實際殖利率從 - 0.83% 升至 - 0.65%。

花旗計算認為，隨著實際殖利率基準持續向零的方向邁進，意味著全球價值股還能上漲 15 到 20 個百分點。

5. 彭博：拜登準備新一輪刺激計畫 考慮大幅加稅

據《彭博》引述知情人士說法，美國總統拜登正計畫自 1993 年以來首次大幅提高聯邦稅收，以幫助支付長期經濟方案的資金，這些計畫將是疫情救助法案的後續行動。

與 1.9 兆美元的刺激方案不同，知情人士表示，下一輪計畫預計會更大，將不會僅依賴政府債務做為資金來源。

跡象顯示，加稅很可能是新一輪計畫的組成部分，據財政部長葉倫 (Janet Yellen) 表示，推出下一個刺激方案時，加稅難以避免，如今顯然政府明顯開始為此正做準備行動。