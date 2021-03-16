美國航空業迎春燕 聯合航空看好3月停止燒錢 優於先前預期

隨著新冠疫情趨緩，美國航空業紛紛表達對產業復甦的樂觀預期。美國聯合航空 (United Airlines) 周一 (15 日) 表示，預計公司燒錢情況將在 3 月結束，優於該公司先前預期。

根據財報，美聯航去年第 4 季每日核心現金消耗達 1900 萬美元，較前一季平均每日增加 500 萬美元。對於疫情接種速度的擔憂，使美聯航年初發布悲觀預期，該公司曾警告，燒錢情況可能持續至 2021 年初，具體取決於需求發展。

然而隨著疫苗接種步上軌道，聯合航空執行長 Scott Kirby 現在預計，3 月的核心現金消耗將回歸正值，若按照當前機票預訂量軌跡，現金流改善情況可望在 3 月後延續下去。

消息刺激美聯航 (UAL-US) 股價於盤中走高。截至台北時間周二 (16 日) 零時許，美聯航漲 7％，暫報 60.24 美元。

達美航空 (DAL-US)、西南航空(LUV-US) 和捷藍航空 (JBLU-US) 等航空公司紛紛表示，隨著疫苗推出加速，加上更多人計畫出遊，今年第 1 季營收降幅將低於先前預期。

達美航空執行長 Ed Bastian 表示，較審慎樂觀來看，該公司可望在今年春天終止燒錢。

西南航空也預計現金消耗量將在今年第 1 季減少，2 月和 3 月的營收降幅近低於先前預期。

捷藍航空則預計，第 1 季營收降幅可望放緩，相較於 2019 年同期，降幅預計將達 61% 至 64％，低於先前預期的 65% 至 70%。