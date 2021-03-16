〈美股盤後〉晶片股領軍樂漲 道瓊、標普先蹲後跳刷新高

週一 (15 日) 美債殖利率自 13 個月的高點回落，金融和能源類股表現不佳，晶片股領軍大漲，道瓊、標普兩大指數先蹲後跳，終場齊刷歷史新高紀錄，道瓊創下連續第七個交易日收漲，自去年 8 月以來最長的連漲紀錄，標普創連續第五個交易日收紅。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.2 億例，死亡數突破 265 萬例，美國累計確診超過 2948 萬例，累計死亡數超過 53.5 萬。

美國疾病管制中心 (CDC) 警告說，隨著航空旅行的增加，感染率還會再度提升，白宮首席醫學顧問福奇博士上周日亦警告，美國人應該繼續採取口罩等防疫措施，以免經歷歐洲出現的感染高峰。

週一 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 174.82 點，或 0.53%，收 32,953.46 點。

標普 500 指數上漲 25.60 點，或 0.65%，收 3,968.94 點。

那斯達克指數下跌 139.84 點，或 1.05%，收 13,459.71 點。

費城半導體指數上漲 66.96 點，或 2.26%，收 3,032.05 點。

標普 11 大板塊僅 2 大板塊收黑，分別為金融和能源板塊，公用事業、房地產、非必需消費品板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.45%；臉書 (FB-US) 上漲 1.99%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.25%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.40%。

道瓊成分股多收高。Nike (NKE-US) 上漲 3.19%；3M (MMM-US) 上漲 2.49%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 3.86%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 0.53%；波音 (BA-US) 下跌 1.29%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.09%。

費半成分股集體歡騰。AMD (AMD-US) 上漲 1.79%；；美光 (MU-US) 上漲 1.23%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.41%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.52%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.61%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.28%。

台股 ADR 僅日月光收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.66%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.27%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.23%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.20%。

個股消息

隨著疫苗接種量增加，航班預訂量回暖，美國航空類股週一普漲，美國航空 (AAL-US) 暴漲 7.70%；達美航空 (DAL-US) 上漲 2.35%；西南航空 (LUV-US) 上漲 1.77%。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.05% 至每股 707.94 美元。特斯拉發布備受矚目的人事變動，特斯拉汽車業務總裁、戴姆勒前高層 Jerome Guillen 自上週 11 日起轉任卡車業務部門。

投行 Wedbush 分析師認為，這是特斯拉重大戰略舉措，意味特斯拉計劃在未來幾年內擴大其半掛和卡車業務的願景。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.45% 至每股 123.99 美元。IDC 最新數據顯示，可穿戴設備於 2020 年第四季總出貨量達到 1.535 億，年增 27.2%。其中，蘋果銷售 5560 萬台可穿戴設備，高於 2019 年同期的 4370 萬台，AirPods 和 Apple Watch 繼續主導可穿戴設備市場。

智浦半導體 (NXPI-US) 大漲 8.96% 至每股 199.91 美元。標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 上週五宣布調整標普 500 指數成分股，車用晶片大廠恩智浦半導體 (NXPI-US) 在內四家企業將納入指數。

阿斯特捷利康 (AZN-US) 上漲 0.72% 至每股 48.77 美元。德國、法國、西班牙、義大利和葡萄牙等許多歐洲國家基於血栓疑慮，暫停阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 的新冠疫苗接種，但美國目前正考慮批准使用該疫苗。

GameStop (GME-US) 週一股價暴跌、融斷跌停，終場收黑 16.79% 至每股 220.14 美元。Telsey Advisory 分析師 Joseph Feldman 指出，儘管他對 GameStop 此次轉型抱持樂觀，預計其基本面將在多年內受益，但該股仍存在高估值的風險。

Eli Lilly (LLY-US) 暴跌 9.14% 至每股 189.16 美元，主因是其阿茲海默氏症藥物數據未如華爾街預期。

AMD (AMD-US) 上漲 1.79% 至每股 82.50 美元。該公司發布 Zen 3 微架構的 EPYC 處理器，代號 Milan，採用台積電 7 奈米製程，號稱效能將比 Intel 高出許多。

經濟數據

美國 3 月紐約 Fed 製造業指數報 17.4，預期 14.5，前值 12.1

華爾街分析

台北時間週四 (18 日) 聯準會 (Fed) 將公布 3 月利率決議，隨著美債殖利率飆升和經濟反彈復甦，Fed 的寬鬆政策成為華爾街關注的焦點，

貝萊德基本固定收益部投資長 Rick Rieder 表示，聯準會主席鮑爾的談話可能令人興奮，Fed 會議可能造成「市場 3 月瘋狂」，因為鮑爾可能開始就 Fed 未來政策路徑發表一些看法。

美國銀行美國短期利率策略主管 Mark Cabana 稱，預測 Fed 聲明會更樂觀，但仍然謹慎，將不像市場預期的那麼寬鬆，可能會在 2023 年底才宣布升息。

Stifel 預估：「未來幾週內不太可能做出進一步行動的決定，更不用說這幾天了。換句話說，預計本週 Fed 會議不會宣布進一步控制殖利率曲線或採取扭曲操作 (Operation Twist) 的政策調整。」