Netflix禁止帳密共享 今年恐流失大量用戶

Netflix(NFLX-US) 未來將禁止多人共用帳密，對用戶分享帳密採取強硬措施，分析師指出，隨著新冠疫苗逐漸獲得控制，訂閱用戶將慢慢減少，投資機構也警告，Netflix 今年恐面臨流失大量用戶的風險。

影音串流平台龍頭 Netflix 日前對用戶分享帳密的行為採取更強硬的立場，並測試一項提醒非付費用戶購買訂閱的新功能。公司發言人對此表示，這項測試目的是為了「確保 Netflix 的互用帳號獲得授權」。

華爾街的分析師認為，最重要的是新措施上路後，有多少人會成為付費用戶。雖然部分分析師認為，大多數人不會放棄正在追的熱門影集取消訂閱，但串流平台經爭激烈，Netflix 的其他競爭對手的用戶正在快速增加，新策略帶來不確定性。

由於投資人考慮到疫情過後的前景，因此 Netflix 的股價表現一直不佳。相較於那斯達克 100 在過去六個月上漲 13%，Netflix 僅有約 3% 的漲幅，且周一（15 日）下跌 0.4%。

Benchmark 分析師 Matthew Harrigan 表示，在新冠疫苗推出之際，「全球消費者將從沙發上走下來」，該公司的不佳表現將會持續下去，禁止帳密共用的新策略也將削弱 Netflix 的訂價權。

投資機構 Needham 上周表示，用戶流失是 Netflix 今年面臨最大的風險。

然而 BMO Capital Markets 則持樂觀態度，認為禁止共享帳密策略反而有助推動總訂閱人數增加。Bloomberg Intelligence 則指出，儘管此舉可能加快用戶流失，但仍有望幫助 Netflix 增加 10% 收入。

根據 Bloomberg Intelligence 調查，Netflix 在美國 7,400 萬的用戶中，約 20% 至 30% 的用戶會分享帳密，而市調公司 Magid 援引去年的資料統計約有 1/3 的用戶會共用同一組帳密。

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