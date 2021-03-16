高盛再度上修美國GDP成長 估基建計畫上看4兆美元

美國總統拜登簽署 1.9 兆美元刺激法案後，高盛 (Goldman Sachs) 再度上修美國經濟成長率預期，看好預測今年國內生產毛額 (GDP) 將成長 7%，這是在不考量基礎建設計畫的情況。而據高盛預測，拜登接下來力推的基建計畫金額介於 2 兆到 4 兆美元。

高盛經濟學家 Jan Hanzius 如今預測，美國 2021 年 GDP 成長率將達到 7%，從先前預測的 6.9% 上修；若以 2020 年 Q4-2021 年 Q4 計算，美國 2021 年 GDP 成長率達到 8%，也高於原估的 7.7%。

高盛原本預估的財政刺激規模為 1.5 兆美元左右，但最終法案為 1.9 兆美元。

高盛並預估，明年失業率將從今年 2 月的 6.2% 下降到 3.5%，2023 年再降到 3.2%。同時，通膨壓力仍受抑制，聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標在 2023 年只有 2.1%。

高盛認為，1.9 兆美元刺激法案將帶動美國經濟從 2021 年年中起加速復甦，直到 2022 年才會逐漸降溫，此外，已經展開發放的 1400 美元現金支票拉抬美國經濟的效益主要集中在第 2 季。

高盛說，雖然 1.9 兆美元法案可能是針對疫情最後一輪紓困案，但部分關鍵措施 — 例如這次新增的兒童抵稅福利 — 可能延長實施甚至變成民主黨長期措施。

華爾街投銀紛紛上修美國展望，除了高盛，摩根士丹利 (大摩) 預測美國今年 GDP 成長 7.3%，Q4-Q4 計算的今年 GDP 成長率為 8.1%，瑞銀集團 (UBS) 預測，以 Q4-Q4 計算的 GDP 成長率為 7.9%。

CNN 日前報導，過去 50 年來美國經濟擴張落後中國的態勢有望在 2021 年逆轉，可能追上、甚至超車中國。北京政府今年設定保守的 6% 經濟成長目標，而 Refinitv 訪調經濟學家預測的中國 GDP 成長率為 8.4%。

拜登接下來將力推基礎建設計畫，儘管目前細節仍付之闕如，高盛預測的規模至少 2 兆美元，如果納入兒童照護、醫療保線或教育，規模達到 4 兆美元，不過這一切都需要搭配加稅。

高盛表示，比起財政刺激，基礎建設對美國經濟成長的助益沒那麼顯著，但仍能支撐美國到 2022 年經濟轉強。雖然下一個刺激計畫金額可能很高，但由於未來幾年的支出分配更平均，而且其中一些支出可能是常規支出，因此對 2021 年和 2022 年經濟成長的影響可能小得多，且增稅可能也會抵銷影響。

拜登在競選期間喊出的規模為 2 兆美元，但西維吉尼亞州參議員、民主黨黨團內頗具影響力的協調者 Joe Manchin 已經表示，他將支持規模高達 4 兆美元的法案，伊利諾州參議員、民主黨領導階層 Dick Durbin 也曾說將支持 3 兆美元法案。

眾議院民主黨人上周五開始規劃基建方案，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 表示，她希望兩黨可以談談如何提升美國的寬頻、能源、教育等建設。但考量到 1.9 兆美元刺激法案無論在參議院還是眾議院，皆未獲得任何一張共和黨議員的支持票，佩洛西想爭取支持的難度相當高。