日經：供給量有限 NOR快閃記憶體行情看俏

《日本經濟新聞》週二 (16 日) 報導，NOR 快閃記憶體出現近 2 年半來的上揚行情。主因除了宅經濟帶來的遊戲主機需求，另外車用銷量快速復甦，更加劇供貨不足現象，NOR 快閃記憶體供給量有限，短缺問題將持續下去。

NOR 快閃記憶體 SPI 界面 256MB 的大宗採購行情，今年第一季單價落在 1.25 美元附近，與 2020 年第四季相比，高出 10% 左右。是自 2018 年 Q3 以來，相隔約 2 年半時間首度上揚。

NOR 快閃記憶體在沒有通電的狀況下，可持續保存其中的資料，在各類記憶體當中，NOR 快閃記憶體的容量較小，大多是在舊款非智慧型手機產品上，用來存放程式軟體。

以往在 2000 年，NOR 快閃記憶體的市占率高達 9 成，但因為容量不易擴張，目前市場主流多為容量較大的 NAND 快閃記憶體。

根據 Omdia 說法，2020 年 NOR 快閃記憶體的市場規模達 23.21 億美元，占快閃記憶體市場市占約 3 至 4%。台廠旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 等五家公司，就吃下 9 成市場。

雖然 NOR 快閃記憶體的市場規模持續縮小，但由於動作正確還有資料讀取的速度快，近年需求也穩定。

成長迅速的 TWS 真無線藍牙耳機，也有 NOR 快閃記憶體的需求，隨著耳機功能提升，對記憶體容量的需求也隨之提升。

疫情造成遊戲機熱銷，使得 NOR 快閃記憶體的需求量大增。NOR 快閃記憶體耐高溫的特性，也比 NAND 快閃記憶體更適合用在汽車。

記憶體廠商大多將發展重點放在 NAND 快閃記憶體，像是三星已退出 NOR 快閃記憶體市場，美光等其他大廠也都在縮小 NOR 快閃記憶體的供給量。日本證券分析師就認為，應該不會有廠商願意在舊款產品進行大規模投資。

Omdia 資深總監南川明認為，NOR 快閃記憶體的短缺問題可能持續一年左右，且由於晶圓等原料還有人事費用的上揚，價格走揚將持續一段日子。