武田藥品挪出部分德國產能 供嬌生生產新冠疫苗

日本武田藥品工業 (4502-JP) 於 16 日 (週二) 表示，該公司位在德國當地的生產夥伴 IDT Biologica，有一部分的生產設備提供給美國嬌生 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 來生產新冠疫苗。

全世界的新冠疫苗需求量激增，製藥企業在生產方面的合作與通融也正進行當中。

日本武田將德國 IDT 的生產設備提供給嬌生公司。IDT 在拿到嬌生的疫苗原液 (Vaccine Bulk) 之後，就進行裝瓶及包裝作業，疫苗效期從 3 月起算 3 個月。

嬌生疫苗是一種「病毒載體疫苗」(Viral Vector Vaccine)，與美國輝瑞 (PFE-US)、莫德納 (MRNA-US) 以及英國阿斯特捷利康 (AZN-UK) 的疫苗不同，接種過程只需注射一次即可得到有效防護力，疫苗儲存溫度也只需維持在攝氏 2 ~ 8°C。

嬌生疫苗在美國與南非等地，已經實施了 4.4 萬人規模的臨床實驗。在期間分析發現，疫苗對於包含變種病毒在內的中重度新冠肺炎症狀，具有 66% 的防護效果。

嬌生疫苗已經在歐美等地取得使用許可，日本方面也正在實施臨床實驗。嬌生公司也正與日本政府，就疫苗的供給問題進行協商當中。

武田有研發出登革熱疫苗，部分委託 IDT 生產，所以兩家公司簽有合約。