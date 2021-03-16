【野村投信】野村投信2021年3月資產配置與投資建議

資產配置方面，拜登提出的 1.9 兆美元紓困案已在國會通過開始實施，加上美國疫情在疫苗廣泛施打後已得到有效控制，美國可望領先主要成熟市場，全面重啟經濟。不過隨著美國經濟數字改善，通膨預期亦在過去一個月加速上升，加上美國財政部為了紓困案資金持續標售大額公債，導致美國長債殖利率快速上揚、對原本已處於高評價的成長股產生壓力，美股開始出現震盪修正行情。總結以上，3 月基於股市波動加劇，我們建議將股票部位從 60% 調降至 50%(不過仍較中性部位多出 10%)、同時調高債券比重 5% 至 30%(仍較中性部位低配 10%)、多重資產則同步調高 5% 至 20%(回到中性水準)。

股市方面，因應長債殖利率上升、殖利率曲線預期更加陡峭，我們建議投資人將手中持股部位進行調整。利差擴大有利於金融股獲利上升；景氣回升、通貨復膨則有利原物料類股走勢；最後是價值股本益比已長時間被低估，因此本月份投資方向建議往「高股息」、「價值選股」靠攏。產業的部分以金融、能源、礦業為主；區域的部分則是除了大中華市場仍具投資價值之外，可以價值型主題、或是加碼金融、原物料為主的環球型基金布局。

債券部分，如同上述觀點，10 年期美債殖利率仍有向上壓力。在美債賣壓尚未告一段落之前，我們依然建議以較短存續期間的債市投資標的為主。基於此看法，我們持續建議可望受惠於景氣復甦的新興市場公司債，搭配存續期間較短、與股市連動度較高的美國高收益債為首選，並且搭配能靈活調整存續期間及債種配置的複合債，以作為利率緩步上升環境下，持盈保泰的債市投資配置。

多重資產部分，由於看好美國與其他國家利差逐漸擴大，美元先前弱勢格局即將反轉，因此本月我們建議以成熟市場多元資產作為主要推薦，境外部分以成熟市場股債靈活調整的多重資產基金、境內部分則以動態配置多重資產（MADB）作為投資主軸，此基金投資組合組合近期已調整為偏向價值股為主，亦持有參與後疫情時代的景氣復甦概念股，同時仍部份持有核心成長股，我們認為在當前多變的投資環境下，本基金可望持續以靈活調整為投資人創造優異的績效表現。

上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。

上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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