需求熱 Q2 DRAM合約價漲幅13-18%

研調機構 TrendForce 最新調查指出，DRAM 價格已進入上漲週期，第二季受終端產品需求持續暢旺，及資料中心需求回升帶動，買方急欲提高 DRAM 庫存水位，DRAM 均價繼第一季上漲約 3-8% 後，第二季合約價漲幅估將達 13-18%。

從需求面來看，第二季筆電生產動能暢旺，PC DRAM 需求持續增溫，供給方面，DRAM 三大原廠位元成長有限，加上受 mobile DRAM 拉貨動能持續上升，及 server DRAM 需求將在第二季快速升溫影響，導致 PC DRAM 產能受排擠，第二季 PC DRAM 合約價漲幅約 13-18%。

伺服器 DRAM 方面，第二季為傳統伺服器出貨旺季，也是 DRAM 各產品線採購力道相對高檔的期間，產品間排擠效應更明顯，伺服器 DRAM 買方採購策略也將轉積極，但市場受疫情影響不確定性仍在，伺服器業者試圖建立較長的庫存週數，預期第二季合約價議定漲幅可望達 2 成。

Mobile DRAM 方面，各手機品牌皆維持積極生產備料，以獲穩定的半導體零組件供給，而三大原廠考量後續伺服器需求轉強，加上其他產品 DRAM 均價表現優於 mobile DRAM，因此調節 mobile DRAM 產能至 server DRAM，預期買方會因價格上漲及後續供給可能縮減等狀況，加大採購量，使 mobile DRAM 價格持續走揚。

Consumer DRAM 方面，宅經濟效應持續帶動 TV、機上盒以及網通產品需，且在 5G 基礎建設以及 Wi-Fi 6 加速轉換下，小容量 consumer DRAM 需求暢旺，第二季 consumer DRAM 供需缺口仍大。

從供給面來看，隨著三大原廠將成熟的 25/20 奈米陸續轉換至生產 CMOS 或更先進的 1Z 及 1 alpha 奈米製程，及先前台廠也將產能轉往更高獲利水準的邏輯 IC 或 Flash 產品，使 DDR3 產能逐步縮減，預期 consumer DRAM 將面臨重大缺貨潮，部分顆粒第二季合約價漲幅將逼近 20%，且後續持續看漲。

