環球購物中心布局數位版圖 進駐台灣樂天開設虛擬一號店

看準數位消費趨勢，加上疫後元年帶動消費行為改變，冠德 (2520-TW) 旗下 Global Mall 環球購物中心今 (16) 日宣布與電商跨界合作，首站選擇進駐台灣樂天市場開設旗艦館，主打線上 OUTLET、環球美食家和生活居家選物，首波一口氣將近 2000 項商品上架。

環球購物中心近年積極布局數位版圖，繼環球 Online 線上購物去年下旬上線，藉由跨界合作、深度經營會員和各種型態的溝通平台，持續打造「虛實服務＋會員＋通路」的生態圈，不僅創新顧客購物體驗，也有效帶動成長力道。

環球購物指出，在跨界結盟上尤其注重全面性合作，除了率先於樂天市場開設虛擬 1 號店，第二季開幕的環球桃園 A19 將與樂天市場、樂天桃猿隊攜手打造樂天生活圈，藉此導入樂天市場 700 萬會員消費動能。

環球購物強調，在台灣樂天市場開設虛擬 1 號店後，將可突破實體店面商品品項數、營業時間限制，並透過線上線下串連整合共榮生態圈，首波上架商品共近 2000 項商品，包括日藥本舖、集雅社、SHARP、Adidas、Reebok、韓國 Neoflam 鍋具、格蕾寢飾、朱記餡餅粥等知名國內外品牌。

同時，環球購物也規畫有「線上 OUTLET 專區」，提供小家電、鍋具和美容保養品下殺 4 折起優惠。

而「環球美食家」則以小農產地直送、台灣在地美食、快煮料理三大特色，導入大湖草莓、美濃小番茄、屏東高樹牛奶蜜棗、屏東恆春紅肉火龍果等產地直送水果，並提供台灣各地伴手禮、人氣網美甜點和在地農會產品等，一站購足。

對於生活居家選物，環球購物中心品牌旗艦館則以不同居家生活場景為主題，從餐廚鍋具、客廳 3C 家電、臥房寢具、民生清潔用品、母嬰用品到輕旅行的隨身收納包等均納入。

為歡慶開幕，環球購物推出三重好康，即日起至 3 月 21 日至台灣樂天市場「環球購物中心品牌旗艦館」消費，消費享 9 折、不限金額免運，同時更精選破盤價商品，小家電、美容保養品、民生消費品到快煮料理下殺 4 折起，最高省近萬元，並藉此搶先為母親節檔期暖身。

其中，NEOFLAM「FIKA 系列鑄造鍋三件組」原價 12,340 元，限量優惠價 4,999 元；SHARP「空氣清淨機 FU-J30T-W」原價 6,290 元，限量優惠價 4,242 元；法國 THOMSON「直立手持兩用無線吸塵器 TM-SAV18D」原價 5,290 元，限量優惠價 2,950 元；Panasonic「頂級 5D 五刀頭刮鬍刀 ES-LV9C」原價 19,990 元，限量優惠價 7,288 元；Adidas「尼龍防風外套」原價 4,290 元，優惠價 2,580 元。

而媽媽族群不能錯過的，英國 Jolly「卡通傘車手推車」2,700 元，限量優惠價 1,580 元；NUK 加厚嬰兒柔濕巾 20 包入享優惠 4 折起，不到千元即可購得，此外，即日起至 3 月 21 日，天天推一限定款舒潔衛生紙限量優惠 7 折起，即日起至 3 月 21 日消費可再享 9 折、不限金額免運。

因應疫情帶動自煮風潮，環球購物中心品牌旗艦館也一口氣集結近 10 家拌麵品牌、近 50 款拌麵口味，包括有詹麵、福忠字號、KIKI 食品雜貨、老媽拌麵、小夫妻拌麵，在地口味金拌麵和大甲乾麵等，優惠 7 折起。

台灣樂天市場「環球購物中心品牌旗艦館」

https://www.rakuten.com.tw/shop/globalmall/

環球 Online 線上購物

https://shop.twglobalmall.com/