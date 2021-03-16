ARK每日追蹤：大舉加碼拼多多、TWLO 續減持蘋果、亞馬遜、台積電
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華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 15 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|KSPILI
|TSM
|LC
|PSTI
|IONS
|HIMS
|BLI
|GOOGL
|TWLO
|SNAP
|TER
|PINS
|NVDA
|SPLK
|DDD
|ROK
|ESLT
|KMTUY
|PDD
|FLIR
|U
|DE
|CAT
|AMZN
|AAPL
|ROKU
|NTDOY
|OKTA
週一 (15 日) ARK 系列基金大舉加碼拼多多 (PDD-US) 19.7 萬股，耗資約 3105 萬美元、加碼雲端通訊平台 Twilio (TWLO-US) 17.5 萬股，耗資約 6443 萬美元，並加碼輝達 (NVDA-US) 3.3 萬股，耗資約 1730 萬美元。
另外，ARK 系列基金繼續減持權值股，包括蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Google (GOOGL-US)、台積電 ADR (TSM-US)。