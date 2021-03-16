〈美股盤前要聞〉美債殖利率重回1.6% 美股期貨漲跌互見

10 年期美債殖利率重回 1.6%。美股期貨週一 (15 日) 漲跌互見，道瓊期貨漲 0.10%，標普 500 期貨跌 0.03%，那斯達克 100 期貨漲 0.56%。

1. 高盛再度上修美國 GDP 成長

美國總統拜登簽署 1.9 兆美元刺激法案後，高盛 (Goldman Sachs) 再度上修美國經濟成長率預期，看好預測今年國內生產毛額 (GDP) 將成長 7%，這是在不考量基礎建設計畫的情況。而據高盛預測，拜登接下來力推的基建計畫金額介於 2 兆到 4 兆美元。

高盛經濟學家 Jan Hanzius 如今預測，美國 2021 年 GDP 成長率將達到 7%，從先前預測的 6.9% 上修；若以 2020 年 Q4-2021 年 Q4 計算，美國 2021 年 GDP 成長率達到 8%，也高於原估的 7.7%。

高盛並預估，明年失業率將從今年 2 月的 6.2% 下降到 3.5%，2023 年再降到 3.2%。同時，通膨壓力仍受抑制，聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標在 2023 年只有 2.1%。

2. AMD EPYC「Milan」處理器登場

週一 (15 日) AMD 發表伺服器 EPYC 系列產品更新，推出 EPYC 7003 系列代號「Milan」的處理器，這是 AMD 首款 Zen 3 架構的伺服器處理器，採用台積電 7 奈米製程，提供自最低 8 核心到最高 64 核心廣泛的產品。

AMD 週一推出第三代 EPYC 伺服器處理器 EPYC 7003 系列，首次換上 Zen 3 架構，採用台積電 7 奈米製程，售價落在 2468 美元至 7890 美元區間，號稱比英特爾目前最佳伺服器處理器速度還要快。

英特爾未來幾週即將推出 10 奈米產品 Ice Lake-SP，性能與 AMD 的 Milan 處理器相當，外界預料，兩家公司屆時市佔競賽將愈趨白熱化。

3. 聯合航空看好 3 月停止燒錢

隨著新冠疫情趨緩，美國航空業紛紛表達對產業復甦的樂觀預期。美國聯合航空 (United Airlines) 周一 (15 日) 表示，預計公司燒錢情況將在 3 月結束，優於該公司先前預期。

根據財報，美聯航去年第 4 季每日核心現金消耗達 1900 萬美元，較前一季平均每日增加 500 萬美元。對於疫情接種速度的擔憂，使美聯航年初發布悲觀預期，該公司曾警告，燒錢情況可能持續至 2021 年初，具體取決於需求發展。

然而隨著疫苗接種步上軌道，聯合航空執行長 Scott Kirby 現在預計，3 月的核心現金消耗將回歸正值，若按照當前機票預訂量軌跡，現金流改善情況可望在 3 月後延續下去。

4. 馬斯克又添一加密資產新寵 聲稱將透過 NFT 賣歌

特斯拉 (TSLA-US) 執行長 Elon Musk 長期以來看漲比特幣及狗狗幣等加密貨幣，現在他關注的標的又多了一項：NFT(non-fungible tokens, 不可替換符記)。

馬斯克周一 (15 日) 在推文上說，他將「把一首關於 NFT 的歌作為 NFT 來出售」。這則推文附了一段大約 2 分鐘的視訊，視訊內容包括一首以 NFT 為主題的電子舞曲。

NFT 可算是近期最火熱的交易產品，如其字面所述，可以理解為獨一無二的加密數位產品，透過以太坊區塊鏈進行交易。也可以說，NFT 在本質上是授予買家對特定數位內容，例如歌曲、照片或視訊的所有權。

5. 電子下單平台 eToro 傳將借殼上市

據彭博 (Bloomberg) 引述消息人士報導，線上交易平台 Robinhood 的競爭對手 eToro ，計劃與 Betsy Cohen 旗下 FinTech Acquisition Corp. V 的特殊目的收購公司 (SPAC) 合併上市。

消息人士表示，eToro 與 FinTech Acquisition Corp. V (FTCVU-US) 合併借殼上市後，公司的價值約為 100 億美元，針對該上市計畫，兩公司正在籌集約 6.5 億美元的股本，此交易有望在周二 (16 日) 公布。

消息人士指出，eToro 在去年成為美國金融業監管局 (FINRA) 的成員，並有望在 2021 年開始在美國提供股票交易服務。針對此消息，eToro 和 FinTech Acquisition V 均拒絕回應。