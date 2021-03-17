〈經長立院備詢〉王美花：今年至少8家指標性外商來台投資

經濟部長王美花今 (17) 日赴立法院經委會業務報告時指出，台灣具安全又穩定的供應鏈，已吸引 Google、微軟、ASML、沃旭等國際級企業加碼投資，今年預計將推動至少 8 家指標性外商來台投資。

王美花報告時指出，去年是充滿挑戰的一年，今年國內經濟情勢，在外需強勁加上我國資通訊產業優勢下，可望提高出口成長動能；內需方面，由於就業穩定及股市活絡，有助國內民間消費回溫。

王美花說明，在全球供應鏈重整趨勢下，台灣是企業產能移轉最好的選擇，截至今年 3 月 11 日，投資台灣三大方案總投資額已接近 1.2 兆元，預計至今年底落實投資金額有機會突破 1 兆元。

王美花表示，台灣安全又穩定的供應鏈，已吸引 Google、微軟、ASML、沃旭等國際大廠加碼投資，不但有助半導體及綠能產業發展，更加速台灣發展高科技研發中心，今年投資台灣事務所還將推動至少 8 家指標性外商來台投資。

王美花強調，會以最務實態度幫忙解決廠商投資需求，讓高附加價值的產線，加速移到台灣。經濟部已做好水電、土地部署，預計今年底將釋出台糖在雲林、嘉義、台南、高雄等 5 塊、共計 423 公頃的土地，以解決廠商用地需求。