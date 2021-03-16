無薪假單周增近600人 航空公司、旅行社仍為重災區

勞動部今 (16) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，截至 15 日，共有 403 家、4175 人實施，單周增加近 600 人，旅行社、航空公司營運持續受邊境管制影響，運輸倉儲業無薪假再度衝破千人，達 1373 人，居各產業之冠，包含旅行社的支援服務業同步攀升至 775 人。

根據勞動部統計，本期無薪假累計達 403 家、4175 人，較上周增加 36 家、591 人。以產業別來看，運輸及倉儲業單周激增近 3 成，達 1373 人；製造業無薪假居次，達 889 人，單周微增 65 人，其中仍以資訊電子工業最多 343 人，金屬機電與民生工業也都有超過 200 人實施。

囊括旅行社的支援服務業，本期無薪假人數攀升至第三多，達 775 人，單周增加 98 人；批發及零售業也來到 728 人，單周增 37 人。

儘管全球加速施打疫苗，我國邊境管制也逐步放寬，但觀光旅遊仍無法恢復正常往來，據悉，此波通報實施無薪假廠商，主要有 2 家外籍航空公司，分別通報超過 280 人、70 人，而支援服務業新增廠商多為旅行社。

由於台北市主要以觀光產業為主，業者持續受疫情衝擊，營運難以擺脫困境，台北市無薪假人數上升至 1311 人，單周增加 356 人；其次為桃園市 789 人；高雄市、新北市分別為 607 人、555 人。