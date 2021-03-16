水情續吃緊 經部拚年底開徵耗水費、十年開源節流增10億噸水

因應台灣水情吃緊，經濟部水利署今 (16) 日召開水情與水資源長期策略記者會，水利署副署長王藝峰表示，將持續透過開源節流、備援，穩定供水，預期 2031 年透過開源節流每年增加 10 億噸水，至於是否調整水價或開徵耗水費，會再進一步收集意見討論，並以年底前開徵為目標。

王藝峰解釋，2031 年開源節流增加 10 億噸水，將主要來自水源頭水庫集水區清淤更新改善計畫，同時增加人工湖、伏流水、供水管網、海水淡化、再生水使用，其中，目前已有一座再生水廠運作中，第二座也在新建中，預期未來將有 11 座再生水廠可供產業運用，並減少漏水率，力拚 2031 年全台漏水率降至 10%。

政策方面，王藝峰表示，將持續鼓勵民生產業節水、提升回收率，至於課徵耗水費、水價調整也是方向之一。

耗水費方面，王藝峰指出，水利署目前已開過逾 60 場座談會，但評估各產業性質不同、豐枯水期不同，加上需調適時間等，將慢慢聚集意見、規劃，依部長指示再行公布，不過未來耗水費設置也會與現有水價做相應搭配，並以今年推動為目標。

展望未來水情，王藝峰表示，中長期天氣預報準確率有限，將密切與氣象局聯繫，並針對台灣地區用水進行長期建設規劃，包含水庫枯水期持續清淤、建置抗旱水井、推動再生水使用、海淡廠等，目前仍是抗旱關鍵期，也再次呼籲民眾節約用水，後續水情因應措施也將維持每兩周定期召開會議進行討論。