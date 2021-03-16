淘帝-KY：無法確定會計師出具查核意見時間

淘帝 - KY(2929-TW) 今 (16) 日發布重訊指出，董事會於 3 月 12 日通過委任信永中和聯合會計師事務所為繼任會計師提案，不過，目前尚無法確定出具查核意見的時間。

淘帝說明，依據審計公報規定，董事會通過委任信永中和聯合會計師事務所為繼任會計師提案後，隨即向前任會計師寄出《前任會計師詢問函》和《懇請協助借閱會計師底稿的工作函》，目前尚待前任會計師回覆。

由於信永中和聯合會計師事務所收到前任會計師回函後，才會向淘帝出具委任書，淘帝指出，雙方已持續追蹤前任會計師回函進度，並將依審計公報規定完成所有程序後，才會正式簽訂委任書。

淘帝進一步指出，由於信永中和聯合會計師事務所為初次接收淘帝委任，在正式委任書簽訂後，將派審計人員完成所有必要查核程才會出具查核意見，因此，目前尚無法確定出具查核意見的時間。

此外，關於聲請人莊君對淘帝於今年 1 月 21 日股東臨時會提出決議不成立異議，淘帝說明，經與高雄地方法院確認，尚未正式審理該訴訟案件。

另針對高雄地方法院為淘帝選任特別代理人裁定 (案號: 110 年度聲字第 22 號)，淘帝認為，高雄地方法院就本事件無管轄權而不符我國法制，已依法提出抗告救濟，目前審理中。