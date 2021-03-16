矽力去年Q4首賺一股本 全年EPS 35.72元 擬配10.5元股利

股后矽力 - KY(6415-TW) 今 (16) 日公布去年財報，第四季毛利率僅 44.27%，低於市場預期，但受惠業外挹注，單季獲利創下新高，更首度賺逾一股本，帶動全年獲利年增 4 成，改寫新紀錄，每股純益達 35.72 元。

矽力董事會今日也通過去年盈餘分配，每股擬配發 10.5 元現金股利，配發率 29.4%，依今日收盤價 2495 元計算，殖利率僅 0.42%。

矽力去年第四季營收 40.77 億元，季增 11.88%，年增 22.73%，毛利率 44.27%，季減 4.63 個百分點，年減 5.74 個百分點，營益率 20.43%，季減 3.09 個百分點，年減 8.5 個百分點，稅後純益 10.81 億元，季增 39.84%，年增 58.27%，每股稅後純益 11.73 元。

矽力去年營收 138.76 億元，年增 28.74%，毛利率 48.08%，年增 0.62 個百分點，營益率 22.41%，年增 0.86 個百分點，稅後純益 32.78 億元，年增 40.93%，每股稅後純益 35.72 元。

外資指出，隨著中國加快 5G 建置速度，今年將新增 60 萬座基地台，推升電源管理晶片快速成長，矽力更受惠中國去美化熱潮，可拿下 16% 的市占率，有助矽力營收、獲利同步增長。

不過，隨著矽力去年第四季毛利率創下歷史次低，外資恐下修今年獲利預估，矽力將在明日舉行法說會，外界關注今年展望、產能規劃及市場價格等。