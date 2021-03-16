國銀分行持續消失 六年驟減近60家

數位金融衝擊下，國銀分行持續消失中，分行家數從 2014 年的高峰 3460 家起算，至 2020 年底已降到 3403 家，六年下來不但驟減近 60 家。

據金管會銀行局最新統計，截至 2020 年底，國銀分行家數降到 3403 家，去年增加 7 家、裁撤 9 家，一來一往下，整體還是比 2019 年底再少 2 家並回到 2018 年創下的 9 年低點。不過，今年以來，則還沒有銀行提出裁點申請。

去年新增據點的都是本土銀行，包括：陽信 1 家、北富銀 5 家、元大銀 1 家，而裁撤的分行裡，外銀就占了 8 家，包括：星展銀 5 家、花旗銀 3 家、凱基銀 1 家。

為何外銀持續撤點？銀行局副局長黃光熙分析，現在銀行提供金融服務的方式很多元，有實體銀行、也有數位化服務，各自有不同的取向和強項，外銀裁撤決議應是配合銀行本身的營運計畫。

此外， 2020 年已獲核准、應設未設的還有 8 個分支機構，其中有 5 家銀行的分行，包括板信銀行 2 分行、三信銀行 2 分行及台中銀行 1 個分行；以及 3 家信合社包括：台中二信 1 處、高雄三信 2 處，此 8 個分支據點需要在 2021 年 5 月前完成設立，但若有需要展延可申請順延一年。

至於 2019 年 11 月北富銀申請核准擬設 8 家分行據點，至今已設 5 處，還有 3 家還沒設立，最晚要在今年 11 月前要完成設立。