亞弘電首季營收將站穩10億元旺季水準 年增逾8成

亞弘電 (6201-TW) 電子音訊產品市占提高，產品出貨也提升，3 月工作天數回升後，營收將明顯較 2 月增加，2021 年第一季營收可望維持 10 億元以上的旺季水準，為連續 3 季營收站上 10 億元大關，年增 80.34 % 以上。

游於疫情推升，亞弘電去年電子音訊產品市占攀升，高階產品出貨快速成長，加上醫療保健出貨強勁，全年營收 35.12 億元，創 6 年來新高。

在海外產線布局上，亞弘電投資 375 萬美元的菲律賓新廠已經完成，最快 4 月加入生產、出貨行列，亞弘電新增菲律賓廠的投產，有助亞弘電掌握持續湧入的訂單。

亞弘電 2020 年稅後純益 2.99 億元，創 4 年來新高，年增 24.68%，每股純益 3.35 元；先前董事會決議，去年盈餘每股擬 3 元現金，將提 6 月 10 日股東會決議。

亞弘電去年電子音訊產品占營收比重逾 60%，小家電及家庭醫療保健產品約 40%，2021 年上半年電子音訊產品的接單仍強勁，現有產能仍無法滿足客戶需求，訂單已接到第 3 季，同時，上游塑化原物料報價上揚、貨櫃海運價格走高及新台幣升值因素下，亞弘電擬針對新訂單，擬再與客戶協商調高產品報價。