〈財政部立院備詢〉房地合一稅2.0日出擬回溯至2016年？ 財長：應該是之後

財政部推「房地合一稅 2.0」將短期持有的定義延長為「2 到 5 年」，外界關注新制日出時間點，財政部長蘇建榮今 (17) 日答詢時表示，應該是 2016 年之後，但為避免市場出現大量拋售潮，何時日出還要經行政院內部討論，由政院訂定。

蘇建榮今天率領八大公股行庫董、總赴立法院財委會進行業務報告，朝野立委質詢重點主要聚焦打炒房，包括為何不推囤房稅、房地合一稅 2.0 日出時間點。

國民黨立委賴士葆問，房地合一稅日出時間點是否如媒體所稱，將回溯至 2016 年？對此，蘇建榮答詢時說，日出時間點應該是「之後 (指 2016 年之後)」，賴士葆追問，是否有可能是修法後，從今年 7 月 1 日上路？蘇建榮對此則說，這是方案之一，並未正面回應。

民進黨立委沈發惠質詢時則說，房地合一稅 2.0 在修正案通過前，行政部門不宜說明「日出時間點」；蘇建榮對此也表態贊同。

蘇建榮答詢時重申，財政部修正房地合一稅，延長短期交易的時間，新法修正為持有 2 年內必須課徵 45% 稅率，持有兩年以上、五年以內出售則適用 35% 稅率，希望透過稅制打擊房市炒作、健全房市發展。