〈財政部立院備詢〉房地合一2.0初審過關 日出時間點交付黨團協商

房地合一稅 2.0 今 (29) 日完成初審，各黨團對於取得時間點須回溯至 2016 年取得共識，但對於新制日出時間則有不同意見，其中國民黨主張三讀後就立刻實施，但執政黨則希望有行政院訂定，對於實施日期則需朝野協商。

立法院財委會今天審查行政院、國民黨與時代力量提的房地合一稅 2.0 修正草案，其中在回溯時間點部分，儘管部分綠委對於取得房產時間點須回溯至 2016 有不同意見，但最終仍通過行政院版本。

換言之，只要是 2016 年起取得的房產，在房地合一 2.0 正式上路後，就需比照新版稅制，2 年內處分房產須課 45% 所得稅，5 年內處分則需課徵 35% 所得稅。

但對於日出條款則是出現歧見，國民黨認為，日出時間應在三讀後即刻生效，避免新法上路前空窗期，出現逃命潮導致房市動盪，立刻實施也才能有效打擊短期炒作。

民進黨立委郭國文、民眾黨立委張其祿則認為，新法應與實價登錄 2.0 同步實行，主張房地合一稅 2.0 訂在 7 月 1 日生效較為合適。

對於新制日出時間點，蘇建榮仍不願鬆口，僅重申實施時間須由行政院視房市市況訂定。

國民黨立委賴士葆則說，基於立法院獨立性，房地合一稅 2.0 日出時間應由立法院訂定，而非空白授權由行政院訂定，要求行政院應訂定明確時間點，再送交立院協商審查。