〈偏光板喊漲〉雙雄產能滿載 Q2營運再成長

面板市況熱絡，偏光板廠營運同步轉佳，在面板廠積極催貨下，誠美材 (4960-TW)、明基材 (8215-TW) 等產能利用率均維持近滿載，訂單能見度都已看到今年上半年，加上報價跟隨面板調漲，有助毛利率與獲利，第 2 季營運可望再優於首季。

誠美材受惠面板產業景氣轉佳，去年第 4 季本業順利轉虧為盈，加上業外恆美光電 (原昆山奇美) 產能逐步開出挹注下，今年可望擺脫連五年虧損，雖然短期上游材料仍吃緊，但產能近滿載，訂單能見度已達上半年。

誠美材預期第 2 季偏光板供給仍將維持吃緊狀態，今年計畫持續去瓶頸，將台灣四條產線產能從 250 萬平方米最高提升至 400 萬平方米。

明基材同樣看好面板產業持續熱絡，訂單能見度看到上半年，偏光產線可望維持滿載狀態，預期下半年產業將有新產能開出，供需可望恢復平衡，今年也將著重改善營運效益、鎖定高階產品，同時擴大布局醫療產品、電池隔離膜業務，看好非偏光事業營收比重從去年 15% 提升至 20%。

另一方面，力特 (3051-TW) 過去幾年苦於南科廠龐大債務壓力，營運相對辛苦，但去年力特將南科廠賣給晶圓代工廠台積電 (2330-TW) 後，甩開營運包袱，日前也進行減資彌補虧損，加上本業電視、顯示器等偏光板營運穩健，今年營運逐步轉好。

法人認為，隨著第 2 季偏光板價格持續看漲，偏光板廠營運可望逐季成長，加上近期日幣走貶，也有助廠商購料壓力減緩，帶動整體毛利、獲利更上層樓。