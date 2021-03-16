新竹擬蓋長期海淡廠 經長：將採專管供竹科用水

台灣面臨 56 年來最嚴重旱象，科技園區缺水議題引起關注，經濟部長王美花今 (16) 日答詢時指出，計畫在嘉義再蓋一座海淡廠，枯水期就有備援水源可使用；至於新竹海淡廠供水是否考慮支援竹科，王美花表示，目前機組是臨時的，未來的確有規劃設置長期的海淡廠，屆時將採專管的方向進行。

行政院長蘇貞昌今天率閣員前往立法院總備詢，立委林思銘詢問，目前新竹海水淡化廠提煉的水都是供給民生用水，政府未來是否考量支應竹科需求，並以使用者付費方式讓竹科與海淡廠簽約。

對此，王美花說明，目前新竹設置的都是臨時機組，目的是希望在最短的時間合併到自來水系統，不過，政府未來的確有規劃在新竹設置長期的海淡廠，屆時可能是採專管方式，也就是直供竹科園區。

此外，王美花透露，未來科學園區評估時，會同步盤點水源，目前計畫於嘉義再蓋一座海淡廠，如此一來，枯水期就能有備援水源可用。

王美花說明，根據盤點，包括中埔產業園區、水上產業園區，整個嘉義一天用水約 35 萬噸水，但目前一天已可提供 36 萬噸水，供水設計規模暫時無虞。不過，蘇揆強調，台灣西部科技廊帶，目前僅剩下嘉義、屏東未發展，隨著外商加碼投資，嘉義未來要發展起來，水、電都要顧到。