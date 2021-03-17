〈華碩法說〉Q1是全年谷底 筆電需求看到年底 顯卡不排除再漲價

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (17) 日召開法說，展望今年，共同執行長許先越、胡書賓同聲表示，需求仍強勁，今年首季是全年谷底，雖然短期零組件吃緊狀況延續，但筆電需求最遠可看到年底，其中，Chromebook、商用教育筆電出貨量可望倍增，顯卡同樣供不應求，不排除上半年再次調漲價格。

胡書賓表示，華碩三大筆電產品線去年均顯著成長，一般筆電成長約 10%、電競則有 50% 成長，Chromebook 等商用教育整體成長逾 80%，其中，Chromebook 產品年成長高達 160%，華碩也在平均單價高於 499 美元的 Chromebook 市場中取得 35% 市占。

展望今年，胡書賓指出，隨著數位化，工作、學習型態改變，預期今年三大產品線成長仍可望優於市場平均，其中，一般、電競筆電可望成長 20%，商用教育產品則是以翻倍成長為目標。

主板、顯卡產品去年出貨也有 20% 成長，許先越表示，在宅經濟、虛擬貨幣熱潮帶動下，缺貨狀況仍將延續，日前華碩也針對部分產品調整售價 1-2 成，認為今年上半年有機會再調整產品價格，將有助提升整體營收、毛利表現。

許先越表示，今年除持續落實品牌金三角策略外，也將著重 AIoT 事業發展，其中，特別鎖定智慧製造、智慧醫療、智慧零售領域，日前也取得瑞傳 30% 股權，加速布局 AIoT。