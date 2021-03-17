〈台帛旅遊泡泡啟動〉帛琉總統3/28訪台 吳釗燮：對兩國邦誼具重大意義

帛琉當局與我方同時間召開記者會，宣布正式啟動旅遊泡泡計畫，成為亞洲首例互相開放邊境，外交部長吳釗燮今 (17) 日也證實，帛琉總統惠恕仁將於 28 日訪問台灣，拜會總統蔡英文，並為旅遊泡泡推廣宣傳，這也是國際疫情爆發迄今，首位訪台的外國元首，對兩國邦誼具有重大意義。

台灣與帛琉啟動旅遊泡泡計畫，有條件開放觀光，免除居家檢疫，預計 4 月首發團成行，但每周限 2 班、220 人，旅行團遊程必須遵守五大防疫原則，分別為團進團出、避開人潮、定點接駁、入住合格旅館及餐廳用餐分流。

吳釗燮說明，在外交部力邀下，帛琉總統惠恕仁 (Surangel Whipps Jr.)3 月 28 日將包機來台訪問，為旅遊泡泡宣傳，預定 4 月 1 日返國，這是惠恕仁今年 1 月 21 日上任後第一次出國訪問，也是國際疫情爆發後，台灣首次接待來訪的外國元首，對台帛邦誼具有重大意義。

吳釗燮指出，惠恕仁此行將拜會總統蔡英文，透過兩國元首互動，有助深化邦誼與合作，提振觀光產業發展。帛琉經濟高度仰賴觀光，事實上，去年帛方就向台灣提出開放旅遊泡泡，不過，當時正執行秋冬專案，不適合推動相關計畫。

吳釗燮強調，旅遊泡泡之所以啟動，是因為帛琉當局認同台灣的防疫作為，經縝密討論後，台帛取得共識決定開放兩國邊境，這不僅是台灣、也是亞洲首例，外交部將與指揮中心密切配合執行。