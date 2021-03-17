〈經長立院備詢〉三接無替代方案 王美花：若無法上線恐增加燃煤

經濟部長王美花今 (17) 日赴立院經委會業務報告並備質詢，對於立委關切三接議題，王美花坦言，三接沒有替代方案，若無法如期上線供氣，將影響 2025 年的能源配比，預期燃煤占比將達 30% 以上，燃氣占比則會降至 50% 以下，但實際比例有待精算。

中油第三天然氣接收站興建案，近來引發藻礁保育論戰，環保團體發起公投連署盼三接遷址。不過，政府多次強調，為了維持穩定供電，補足迫切的北部電力缺口，三接必須如期供氣，才有助推動增氣減煤的能源政策。

立委邱志偉關切三接興建期程，王美花答詢指出，三接若無法如期完工，將會影響大潭電廠 8、9 號燃氣機組，目前 3 部機組占整體電力約 6%，是不可或缺的來源。

至於三接是否有替代方案？王美花直言，無論是興建新機組或三接換地方蓋，都要經過很長的時間，沒有 6、7 年是做不出來的，目前確實沒有替代方案，站在經濟部立場來說，提早蓋好三接才能真的達到減煤效果。

王美花進一步指出，若三接蓋不了，2025 年能源配比「5、3、2」將無法達標，燃氣占比會低於 50%，燃煤比重勢必會增加，雖不至於會到 40%，但將高於原先設定的 30%，比重變化仍有待精算。