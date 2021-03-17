〈美股早盤〉美債殖利率再飆高 令科技股承壓 那指、標普雙雙開低

市場正在等待聯準會 (Fed) 發布最新利率決議，美股周三 (17 日) 普遍下跌。截稿前，道瓊工業指數幾乎持平，小漲 13 點或 0.04％，美債殖利率拉升再度打擊科技股，那斯達克綜合指數跌 1.2%，標普 500 指數跌 0.5%，費半跌 1.7％。

Fed 將於台北時間周四 (18 日) 凌晨 2 時公布 3 月利率決議與 2021 年 GDP 增長預期，市場預計，Fed 將上調今年經濟增長預期，同時重申超低利率與購債承諾。

高盛、摩根大通、摩根士丹利與巴克萊銀行等華爾街投行均預期，Fed 不會在 2023 年前升息，惠譽評級則預期 Fed 在 2024 年前不會調整利率，明年稍晚或結束 QE。

在 Fed 公布政策決議前，10 年期美債殖利率再延續近周以來的漲勢，續登 1 年多新高，截稿前報 1.666％，30 年期殖利率也飆至 2019 年 11 月以來最高水平。

美債殖利率飆升打壓市場對於部分高價科技股的需求，FAAMG 周四開盤均走低，特斯拉跌 3%。

經濟數據部分，因美國多數地區遭逢極端天氣，美國 2 月新屋開工和營建許可降幅均大於預期，2 月新屋開工月減 10.3% 至 142 萬戶，為去年 8 月以來最低，2 月營建許可月減 10.8% 至 168 萬戶，但仍處於 15 年高位，顯示房市受衝僅為暫時性，後續房屋建築水平依舊可期。

截至台北時間周三 (17 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 13.89 點或 0.04%，暫報 32839.84 點

那斯達克綜合指數下跌 155.30 點或 1.15%，暫報 13316.27 點

標普 500 指數下跌 19.84 點或 - 0.50%，暫報 3942.87 點

費半下跌 51.61 或 - 1.68%，暫報 3018.70 點

台積電 ADR 下跌 2.03% 至每股 116.50 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.666%

紐約輕原油下跌 0.97% 至每桶 64.17 美元

布蘭特原油下跌 1.07% 至每桶 67.66 美元

黃金下跌 0.18% 至每盎司 1727.80 美元

美元指數上漲 0.02% 至 91.895 點

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Uber(UBER-US) 早盤下跌 3.19％，至 56.97 美元。

在英國最高法院作出裁決後，Uber 周二發布聲明表示，明日起英國駕駛將被視為受僱勞工，享有最低薪資與退休金等工作保障。

美光科技 (MU-US) 早盤上漲 0.40％，至 91.80 美元。

美光周二 (16 日) 宣布將調整產品組合策略，因成本和市場規模考量，該公司預計退出 3D XPoint 業務，並出售位於猶他州的晶片廠。

拼多多 (PDD-US) 早盤下跌 7.19％，至 149.33 美元。

中國電商巨頭拼多多周三 (17 日) 公布去年 Q4 和全年財報，雖錄得季度和年度虧損，拼多多營收表現佳，年度活躍買家數更超越阿里巴巴，躍升為中國用戶規模最大電商平台。

發布財報之際，共同創辦人黃崢宣布辭任董座，並由另一共同創辦人、現任執行長陳磊接棒。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月新屋開工年化總數報 142.1 萬戶，預期 156 萬戶，前值 158.4 萬戶

美國 2 月新屋開工年化月增率報 - 10.3％，前值自 - 5.1％

美國 2 月營建許可總數報 168.2 萬戶，預期 175 萬戶，前值 188.6 萬戶

美國 2 月營建許可月增率報 - 10.8％，前值 10.7％

上圖為新屋開工月增率，下圖為營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

摩根大通資產管理 (J.P. Morgan Asset Management) 策略師 Hugh Gimber 表示，當前市場各領域都顯得昂貴，對央行的政策變化也非常敏感。

Gimber 認為，Fed 的利率點狀圖可能顯示官員在 2023 年前不會升息。但關鍵在於溝通，即官員們將如何在平衡溫和前景之際，讓市場知道 Fed 還在為市場提供支持。

Exencial Wealth Advisors 投資長 Tim Courtney 表示，針對今年經濟復甦預期，市場基本上已盡其所能，在多數情況下，市場已經看到它想看到的東西。

Courtney 認為當前市場情況主要根據利率發展。「我們已經進入經濟復甦階段，利率正在正常化並上揚，這將有利於對經濟敏感的類股。」