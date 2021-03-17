認錯！爆料達人：2021蘋果春季發表會4月才舉行

週三 (17 日) 爆料達人 Jon Prosser 在推特上透露，2021 年蘋果春季發表會不是在 3 月 23 日舉行，而是破天荒地選擇在 4 月舉辦，對此，他也立下了賭注此言不假。

中國爆料者 DuanRui 最早在 8 日推特上披露，2021 蘋果首場發表會預計在 3 月 23 日舉行，此消息隨後也立即被爆料達人 Jon Prosser 證實。

然而，Jon Prosser 週三推文認錯，他坦承對蘋果將在 3 月 23 日舉行發表會的評估完全大錯特錯，蘋果將在 4 月舉行 2021 年首場發表會。

Jon Prosser 立下賭注，蘋果將於四月舉行今年首場發表會。(圖片：翻攝 Youtube/Jon Prosser)

Jon Prosser 寫道：「我想他們從來沒有在四月舉辦過活動，所以如果大家對此消息抱持懷疑，我能理解！」

Jon Prosser 對此消息非常確定，他甚至發誓，蘋果要是不在四月舉行春季發表會，他要在鏡頭前公開剃掉眉毛。

各界引頸期待 2021 年蘋果首場發表會推出的各項新品，據傳將有 AirTags、iPad Pro、AirPods、Apple TV 等新品，新的 ‌iMac‌ 機型也可能現身。

截稿前，隨著美債殖利率飆高至約 1.682%，科技股承受壓力，蘋果 (AAPL-US) 週三盤中下跌 2.28%，暫報每股 122.71 美元。