東元攜手華德動能擴大電巴國產化 簽訂500套動力系統

馬達大廠東元 (1504-TW) 與電動巴士大廠華德動能，今 (17) 日簽署合作意向書，華德動能將向東元採購兩年共 500 套電動巴士動力系統，首批 30 套將於今年第 2 季交貨，進一步擴大電動巴士國產化。

東元表示，動力系統為東元自製的馬達與驅動器動力模組；巴士的底盤、車體結構等則為華德自主設計生產，雙方合作為推動電動巴士國產化，再向前邁進一大步。

東元與華德動能合作意向書指出，雙方在平等互惠原則下，以電動巴士國產化為目標，未來雙方也不排除共同擴大商機，爭取海外訂單。東元以在台灣生產的動力模組，就近提供華德電動大巴動力系統產品，以及在地售後服務。兩大廠牌的合作案，預料將加速台灣電動巴士產業能量，提升國內整車與關鍵零組件技術能力，並帶動相關供應鏈發展。

東元董事長邱純枝表示，東元 2018 年開始切入台灣電動大巴供應鏈，東元中壢廠生產的產品品質，經車廠上路驗證穩定；2021 年東元持續擴大在台投資智能化生產線，支持政府電巴國產化及生產在地化，更希望藉由和華德動能整車廠合作，未來以台灣市場經驗，雙方攜手開拓國際電動巴士廣大的市場商機。

華德董事長蔡裕慶指出，2021 年是台灣電動巴士大量發展的元年，華德動能要做「電動巴士」的領先者，與合作夥伴掌握契機，擴大合作規模。