〈矽力法說〉打進一線車廠 明年車用營收倍增

股后矽力 - KY(6415-TW) 今 (17) 日召開法說會，董事長陳偉表示，公司已切入一線車廠，以及美、日系 OEM 大廠，預期今年車用營收比重將提升至 5%，且明年受惠新品導入量產，車用營收將再較今年倍增。

陳偉指出，由於半導體供應鏈產能緊缺，傳統車廠為尋求替代零組件，積極導入新供應商，有利矽力，目前公司也的確看到越來越多訂單湧入，整體需求較原先預估還高。

矽力兩大產品電源管理晶片、信號鏈，均已切入車用前裝市場，其中，電源管理晶片可應用在車用影音系統、通訊模組、中控系統、LED 車燈，以及 ADAS 先進駕駛輔助系統等，原先預期第二季放量，不過，量產時程已提前至第一季。

陳偉補充，現今許多新客戶因為缺貨關係，緊急導入矽力的產品，下半年有機會放量，預計今年車用營收比重有機會超過 5%，明年隨著越多產品獲客戶導入，車用營收更較今年倍增。

陳偉指出，平均每輛傳統燃油車的半導體內含量約 200 美元，混和電動車則約 600 美元，純電動車則可達 700 美元，未來只要一半的汽車轉換成電動車，整體汽車半導體產值將大幅提升至 400 億美元，成長力道相當驚人。