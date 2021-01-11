矽力去年12月、Q4、全年營收均創高 全年衝上139億元

股后矽力 - KY(6415-TW) 今 (11) 日公布 12 月營收 14.32 億元，月增 6.71%，年增 23.29%，第四季營收 41.28 億元，季增 13.28%，年增 24.26%，累計 2020 年營收 139.36 億元，年增 29.3%；受惠消費性旺季到來，矽力電源管理晶片 (PMIC) 出貨持續攀升，去年 12 月、第四季、全年營收全寫新猷。

矽力第四季受惠消費性電子旺季需求依舊強勁，加上工控市場持續復甦，營收攀上全年最高峰，整體第四季營收季增達 13.28%，符合先前預期的季增幅 10-15%，推升全年營收一舉跨越 110、120、130 億元大關。

展望明年，矽力看好 5G 基地台、伺服器與車用領域將放量，其中，5G 基地台已通過第三個客戶認證，且因導入晶片數量較去年倍增，隨著新增客戶、新品發酵，第一、二季 5G 基地台業績就可顯著較去年下半年回升。

矽力伺服器營收目前約 5-10%，去年以來受惠 SSD 滲透率超預期，帶動相關 PMIC 業績強勁成長，今年下半年更隨著切入新的伺服器主機版專案開始出貨，相關業績將持續增長。

矽力車用新品則包括電源、訊號處理器、電動車充電站與感測器等，預計第一季末小量出貨，第二季正式放量，由於是首年切入，估貢獻今年全年營收約 3-5%。