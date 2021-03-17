與臉書正面對決！傳TikTok今年將推群組聊天功能

知情人士向《路透社》透露，字節跳動旗下 TikTok 可能在今年推出群組聊天功能，和臉書 (FB-US) 等競爭對手正面對決。

其中一位知情人士稱，字節跳動打算將 TikTok 打造得更像一個社群互動 App，群組聊天功能是這項計畫當中的一部分，有助於增加 TikTok 用戶使用 App 的時間。

另一位知情人士稱，字節跳動早在去年就針對導入群組聊天功能進行內部討論，但在受到川普嚴厲抨擊和印度政府封鎖令影響後，這項功能升級計畫被迫擱置。目前字節跳動正在評估推出 TikTok 群組聊天功能的時間與地點。

針對上述報導，TikTok 並未回應路透社的評論要求。

拜登 (Joe Biden) 政府先前以評估國安風險為由，無限期暫緩 TikTok 的美國業務出售計劃。同時叫停美國政府與 TikTok 之間的訴訟案。

美國前總統川普過去因擔憂 TikTok 恐在中國政府施壓之下，交出美國用戶的私人數據，認為 TikTok 構成國安疑慮。

一位知情人士稱，TikTok 的群組聊天服務可能不會加密。

對於上述傳聞，TikTok 美國顧問委員會的數位鑑識專家 Hany Farid 表示尚未收到這項新功能的通知，僅稱 TikTok 在拓展到社群媒體的路上，必須準備好因應各種風險。