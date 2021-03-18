晶片缺貨再擴大 富豪宣布3月中、美工廠減產

由中國吉利集團持股的瑞典富豪汽車（Volvo）周三（17 日）表示，受到全球半導體晶片供應緊俏影響，3 月份將暫停或調整在中國及美國的汽車生產，降低產量。

富豪在聲明中稱，預估第二季的晶片缺貨的情況會更加嚴重，因此決定採取減產措施以降低對生產面的影響，將在 3 月份暫停或調整分別在美國及中國的汽車產量。

富豪在 2 月時表示，未曾因晶片短缺問題而下調汽車產量，但警告第一季可能會出現減產的重大風險。

雖然富豪有足夠的庫存保障 2 月份汽車產量，但無法及時補足庫存數量，再加上供應鏈問題，使得該車廠仍不得不減產因應。

富豪汽車開始積極朝向純電動車廠轉型，對於晶片需求也大幅提升。該車廠在最新公布的全球戰略中宣布轉型具體時間表，目標在 2025 年實現全面電氣化，到時純電動車型生產比重將達到 50%，其餘則是混合車型；2030 年則成為純電動車廠。

富豪指出將全力在 2040 年成為污染零負擔的指標企業，帶領整個產業走向零排放轉型，降低氣候變化所帶來的影響。同時也認為傳統燃油引擎汽車已缺乏未來長期成長潛力，要在車界成功並保持獲利狀態，必須投資未來，成為高階電動車市場領域中發展最快的領導者。

