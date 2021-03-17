元富證獲《2021財訊財富管理大獎》雙獎肯定

新光金控旗下元富證券今 (17) 日榮獲《2021 財訊財富管理大獎》證券商「最佳客戶推薦」和「最佳公益推動」殊榮，元富證總經理李明輝表示，重視每一位客戶的聲音和感受是元富企業文化的 DNA，由於針對不同的偏好和屬性打造客製化商品與服務，有效滿足各族群差異化的投資需求，因此備受客戶的肯定。

元富證在今年財富管理大調查中獲得「最佳客戶推薦」獎項，李明輝說，元富證財管信託平台提供全產品線金融商品，簡化客戶跨不同平台交易不同商品的流程，也減少跨不同平台交易時產生不必要的交易成本。

隨著國人投資更全球化和智能理財趨勢，元富證於今年推出「智能理財平台 Win Win GO」，資產池內可交易 3000 多檔的基金，讓投資更多元且穩健。

而為降低年輕族群的投資門檻，元富證推小資零股服務，即使手上現金不多也能利用小額參與存股，年輕人因此擁有更多元的入門投資管道。

李明輝強調，未來元富證仍會持續追求客戶對服務滿意的回饋，不斷提升既有的服務與系統，與客戶同步成長。

另一方面，元富證推動金融教育普及有成，「投資賦能 金融教育 GO FUN」專案獲得「最佳公益推動」肯定，李明輝說，企業不只要做生意也要做公益，注重獲利及鼓勵投資的同時，更需將正確的金融知識傳遞給社會大眾。

由於我國教育體系中對金融相關課程著墨不多，元富期盼透過專案中的「元富證券翻轉學堂」為投資人提供股票全方面知識，其中，透過「元富盃尋找潛力股競賽」讓大專院校學生在撰寫個股研究報告的競賽中，加深對股票市場的認識與興趣，而「元富 FinTeach 校園金融贊助活動」則鼓勵大專院校師生提出與金融教育相關活動企劃，一同加入推動普惠金融的行列，帶領更多大眾用正確的觀念進入資本市場。