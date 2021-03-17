長華*去年每股賺1.56元 下半年擬配1.04元現金股利

長華 *(8070-TW) 今 (17) 日召開董事會，並公布去年財報，第四季稅後純益 2.08 億元，季減 50%，年增 8.6%，每股稅後純益 0.32 元，全年稅後純益 9.97 億元，年減 9%，每股稅後純益 1.56 元；以每股面額 10 元股數計算，約 15.6 元，為連續六年賺逾一股本；展望今年，長華看好今年營收、獲利將改寫新紀錄。

長華 * 董事會今日也通過去年下半年盈餘分配，每股擬配發 1.04 元現金股利，加上已發放的上半年現金股利 0.26 元，去年一共配發 1.3 元現金股利，發放水準優於前一年度，配發率高達 83%，依今日股價 41.4 元計算，殖利率約 3.14%。

不過，長華 * 提醒，由於目前可轉債仍在進行轉換，實際流通在外股數會有所變動，因此每股股息將微幅調整。

長華 * 去年第四季營收 44.37 億元，季 9%，年增 6%，毛利率 16.3%，季增 1.1 個百分點，年增 2.29 個百分點，稅後純益 2.08 億元，季減 50%，年增 8.6%，以每股面額 1 元股數計算，每股稅後純益 0.32 元；如以每股面額 10 元股數計算，則約 3.2 元。

長華 * 去年營收 164.24 億元，年增 6%，毛利率 14.9%，年增 1.1 個百分點，稅後純益 9.97 億元，年減 9%，主要因前年認列轉投資公司望隼科技的一次性獲利挹注，若扣除一次性收益，去年獲利年增 3%，以每股面額 1 元股數計算，每股稅後純益 1.56 元；如以每股面額 10 元股數計算，約 15.6 元，為連續六年賺逾一股本。

長華 * 指出，集團深耕封膠樹酯、銀膠、導線架及 IC 載板等半導體封裝材料，除了母公司長華本業代理銷售熱絡，旗下轉投資長科 *(6548-TW)、易華電 (6552-TW) 成長動能也強勁。

展望今年，隨著筆電、平板、5G、WiFi 6 及車用電子等相關晶片需求強勁，加上 Mini LED 趨勢起飛，推升集團導線架、封膠樹酯等半導體材料訂單能見度高，本業接單、轉投資收益等雙重挹注下，樂觀看待 2021 年營運展望，預期今年營收及獲利可望雙創新高。