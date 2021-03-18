華爾街投行首例！大摩擬向高資產客戶提供比特幣基金

CNBC 周三 (17 日) 獨家報導，摩根士丹利 (大摩)(Morgan Stanley) 計畫為自家高資產客戶提供比特幣基金，創下全美大型投行首例。

知情人士透露，大摩周三透過內部備忘錄向財務顧問表示，受許多客戶要求，該行即將提供三檔比特幣基金，其中兩檔來自加密貨幣投資銀行 Galaxy Digital，另一檔則由 FS Investments 和比特幣託管與交易服務商 NYDIG 共同管理。

前者的比特幣基金 Galaxy Bitcoin Fund LP 最低投資額為 2.5 萬美元，同於後者推出的 FS NYDIG Select Fund，至於 Galaxy Digital 的另一檔基金 Galaxy Institutional Bitcoin Fund LP 最低投資額則為 500 萬美元。

由於比特幣具有高度波動性，據傳大摩初期只允許高資產族群使用該項服務，像是持有至少 200 萬美元，以及能承受高度風險的人。既使持有經紀帳戶和足夠資產，大摩也將比特幣投資限制在總資產淨值 2.5% 以內。

知情人士表示，在公司財務顧問完成新產品的相關培訓課程後，大摩客戶最快能夠在下個月投資比特幣基金。

根據 CoinDesk 數據，截至台北時間周四 (18 日) 零時許，比特幣暫報 54,867.57 美元，過去 24 小時內跌 1.61%。