AZ疫苗血栓引起恐慌 WHO出面聲援：各國應持續接種

世界衛生組織 (WHO) 周三 (17 日) 呼籲，在歐洲監管機構針對阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 疫苗副作用審查期間，各國應繼續擴大該疫苗接種。

WHO 疫苗安全諮詢委員正持續審查疫苗的數據，該組織也於周三發布聲明表示，新冠肺炎疫苗不會減少其他疾病引發的症狀與死亡風險。

WHO 表示，血栓現象經常發生，且靜脈血栓是全球第三大常見的心血管疾病之一，儘管各國通常會在大規模接種疫苗後出現不良事件，但這無法確切認定與疫苗直接相關。

WHO 表示，阿斯特捷利康疫苗的防疫優點仍大於風險，建議持續接種疫苗。

自上周疫苗接種出現死亡案例後，包含葡萄牙、西班牙、德國、法國、義大利與瑞典在內，歐洲至今已有 13 國宣布暫停使用該疫苗，目前歐洲藥品管理局 (EMA) 正在進行審查，預計周四將會公布結果。

不過，比利時、加拿大與英國等則出面聲援該疫苗，義大利和法國周二也表示，若 EMA 審核結果允許，將會馬上恢復疫苗接種。

阿斯特捷利康上周末表示，截至 3 月 8 日，所有歐盟和英國接種的 1700 萬人有 15 人發生血栓副作用，以及 22 例肺栓塞副作用。

阿斯特捷利康也發布聲明捍衛其疫苗功效，表示這些副作用出現的比率已較常態平均值還低，且與其他疫苗相似。